بالأعلام.. الأطفال يشاركون بالعرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

يتوافد المئات من الناخبين على اللجان الانتخابية منطقة مصر الجديدة، للإدلاء بأصواتهم، خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، في مشهد ديمقراطي رائع بأول أيام التصويت.



فيما حرصت العديد من الأسر على اصطحاب الأطفال في ذلك العرس الديمقراطي، للمشاركة بالانتخابات حتى وإن لم يكن عبر التصويت، حاملين الإعلام وسط أجواء من الفرحة والسعادة لدى الأطفال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



جاء ذلك وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.





تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.