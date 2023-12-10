هل تستخدم ChatGPT لإكمال المهام في العمل؟

يأسف مستخدمو ChatGPT للموقف الأخير الذي يطلب منهم فيه روبوت الذكاء الاصطناعي القيام بعملهم كما لو كان رئيسهم أو شيء من هذا القبيل، مما دفع OpenAI إلى التحقيق.

أعلنت الشركة الخميس أنها تبحث في التقارير التي تفيد بأن ChatGPT بدأ في رفض طلبات المستخدمين من خلال اقتراح إنهاء المهام بأنفسهم أو رفض إكمالها تمامًا - مع التوقف عن إعادة رسالة بريد إلكتروني خارج المكتب من Cabo.

قالت OpenAI، عبر حساب ChatGPT على X، إنها تطلب التعليقات على النموذج "الذي أصبح أكثر كسلاً".

وكتبت الشركة: "لم نقم بتحديث النموذج منذ 11 نوفمبر، وهذا بالتأكيد ليس مقصودًا". "يمكن أن يكون سلوك النموذج غير متوقع، ونحن نتطلع إلى إصلاحه."

تم وصف ChatGPT كأداة ثورية للأشخاص الذين يفضلون لعب لعبة السوليتير في العمل أثناء الاستعانة بمصادر خارجية لمهامهم. وقد استقطب الروبوت ما يصل إلى 1.7 مليار مستخدم، وفقًا للتقديرات، منذ إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي. في ذلك الوقت، أظهرت الأبحاث أن ChatGPT ساعد بعض المستخدمين على أن يصبحوا موظفين أكثر كفاءة وسمح لهم بإعادة المزيد من العمل عالي الجودة.

لكن الآن، يقول الناس إنهم يقابلون بسخرية من الروبوت الذي من المفترض أن يجعل حياتهم أسهل.

على سبيل المثال، ذكرت سيمافور أن أحد مؤسسي الشركات الناشئة حاول أن يطلب من الروبوت إدراج أيام الأسبوع حتى 5 مايو، فأجاب بأنه لا يستطيع إكمال "قائمة شاملة". عندما اختبر Business Insider ذلك، قدم ChatGPT توجيهات مفصلة حول حساب عدد الأسابيع الموجودة بين 9 ديسمبر و5 مايو وقدم أيضًا إجابة.

على Reddit، يشكو المستخدمون من المهمة الشاقة المتمثلة في جعل ChatGPT يستجيب بشكل مناسب للمهام المعينة عن طريق تبديل المطالبات المختلفة حتى يصلوا إلى الاستجابة المطلوبة. تركز العديد من الشكاوى على قدرة ChatGPT على كتابة التعليمات البرمجية وتريد أن تعود الشركة إلى نماذج GPT الأصلية. وقال المستخدمون أيضًا إن جودة الردود آخذة في الانخفاض أيضًا.

وقد أرجع الموظفون في السابق بعض المشكلات إلى خطأ برمجي، لكن OpenAI قالت يوم السبت إنها لا تزال تحقق في شكاوى المستخدمين. وشددت في بيان على موقع X، على أن عملية التدريب يمكن أن تسفر عن شخصيات مختلفة لموديلاتها.

وكتبت الشركة: "إن نماذج الدردشة التدريبية ليست عملية صناعية نظيفة. فالتدريبات المختلفة حتى باستخدام نفس مجموعات البيانات يمكن أن تنتج نماذج مختلفة بشكل ملحوظ في الشخصية، وأسلوب الكتابة، وسلوك الرفض، وأداء التقييم، وحتى التحيز السياسي".