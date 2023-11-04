الخال مش والد.. توأم ضحية شبرا الخيمة يروي تفاصيل الغدر بشقيقه

رفعوا أسلحتهم البيضاء، وانتظروا قدوم الضحية، عقارب الساعة متكاسلة بالنسبة لهم، متعجلين لارتكاب جريمتهم، وها قد أتى

الشخص المراد، تكالبوا عليه وسددوا له الطعنات في جميع الجسد، قاومهم للحظات، وحاول الهرب، لكن الدماء التي فقدها ليست بالقليلة، سقط أرضا بعدما سار خطوات، والمجرومون خلفه، حتى أردوه قتيلا في أحد شوارع عزبة السماع بشبرا الخيمة.

لفظ شريف عبد الجليل، 45 سنة، أنفاسه الأخيرة، وهو يرمق قاتليه، وتعلق بصره بالدماء التي تقطر من سلاح يمسكه خاله ونجله، وأراح رأسه، وشخصت عيناه وفارق الحياة.

المجني عليه

انتقل "الوفد" لمسرح الواقعة، والتقينا بشقيق وتوأم المجني عليه، مصطفى، ويقول، شريف كان هناك مشكلة مع شريف وخاله، "خالد. س" 55سنة، وفقد فيها ابنه "محمود خالد" 25 سنة، عينه، وأخويا اتحبس خمس سنين.

هذه الحادثة القديمة لم ينساها خالي ونجله، وكانوا دائما يتعدوا على شقيقي، ويطالبونه بترك شقته في البيت، حتى يستولوا عليها، وتساءل من فقد نصف روحه " أخويا لو ساب الشقة هيروح فين؟".

وأوضح شقيق المجني عليه، أن خاله أظهر جبروته،وبالغ في طغيانه على شريف، بعدما أصيب أخي بحالة عجز في يديه، وأصبح غير قادر على الكسب، وعليه فقد عمله، في مصنع نسيج.

المتهمون هددوني بقتل شقيقي

وبعيون منكسرة، تائهة، تابع مصطفى عبد الجليل، جاء خالي وزوجته ونجلي أسفل منزلي وهددوني بقتل شريف، في حالة رجوعه إلى شقته، قائلين " اخوك جه الشقة، ومشي، وبنبه عليك اخوك لو جه الشقة اقسم بالله مش هخليك تيجي تشوفه.

أخوك متقطع في الشارع

وفي اليوم الموعود، تلقيت مكالمة من أحد الجيران ليخبرني "أخوك متقطع في الشارع"، لم أصدقه واتهمته بالمزاح، فأكد أنه فارق الحياة أمام المنزل، وأن زوجة خاله تعدت عليه بضربات على رأسه بعدما فارق الحياة.

عايز حق أخويا

وطالب شقيق المجني عليه، بالقصاص، قائلا "انا عايز حقي من كل اللي مد إيده عليه واتربص له.

أحد المتهمين

وشهدت منطقة شبرا الخيمة، حادث إنهاء حياة شاب يدعى "شريف عبد الجليل" 45 سنة، على يد خاله وزوجته وابنهما، وساعدهم زوج ابنتهم، في التخلص من المجني عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، إخطارا بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

المتهم الثالث

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، إلى محل البلاغ وتبين مقتل شريف عادل، على 4 أشخاص، ( خاله وزوجته وابنهما وزوج ابنتهم) بسبب خلافات سابقة بينهم.

أمكن ضبط المتهمين، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محرر الوفد وشقيق المجني عليه

كما أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.