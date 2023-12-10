الأنبا اغاثون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية..شاهد

أدلى نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في إحدى اللجان التابع للمحافظة.

بدأت اليوم العملية الانتخابية داخل مصر ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، ذلك بعدما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة.

دعت الكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الاجتماع العام واللقاء بالآباء الكهنة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حق دستوري يعكس مدى حضارة المجتمع المصري.