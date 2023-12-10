الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأنبا اغاثون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية..شاهد

نيافة الأنبا أغاثون
نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة

أدلى نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، اليوم الأحد،  بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في إحدى اللجان التابع للمحافظة.

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استعدادات كنيسة البابا أثناسيوس بمناسبة "كيهك"

بدأت اليوم العملية الانتخابية داخل مصر  ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، ذلك بعدما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة.

دعت الكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الاجتماع العام واللقاء بالآباء الكهنة،  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية  باعتبارها حق دستوري يعكس مدى حضارة المجتمع المصري.

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