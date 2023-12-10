الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج

الشباب يشاركون في
الشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمدرسة شبرا الثانوية

حرصت أعداد كبيرة من الشباب علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج. جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

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مؤسسات دولية تراقب الانتخابات الرئاسية

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وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج


 

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