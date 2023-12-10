وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بالشروق.

وأعرب الوزير صبحي عن حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ووفقًا للتقارير التي ترد من غرفة العمليات بجميع مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات، فإن الإقبال على التصويت كان كبيرًا، حيث شهدت لجان الانتخابات توافد المواطنين بشكل ملحوظ للمشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وتأتي هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات كنتيجة للوعي المتزايد للمواطنين بأهمية دورهم في تحقيق التقدم والتنمية في البلاد. وتعكس هذه المشاركة الحقيقة الواعية للشباب واستعدادهم للمساهمة في صناعة مستقبل مصر الأفضل.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.

وفي ختام تصريحه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر. وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة الشباب على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في مجالات الشباب والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.



