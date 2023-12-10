أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد في السوق المحلي للمستهلك

تشهد أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المحلية للمستهلك، استقرارًا، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش مابين 5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر البطاطا مابين 3 إلى 6 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات والفواكة، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد بالاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تهم المواطن بالنسبة لأسعار السلع، لاسيما أسعار الفواكة والتي تهم كل بيت مصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد

الفاكهة

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 23 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 9 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 28 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 9 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 9 من إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 35 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيه

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

أسعار الفاكهة

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيه

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيهات

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 12 إلى 15 جنيها

- يبلغ سعر العنب المستورد الأصفر من 35 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 11 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 8 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 12 إلى 22 جنيها