وزيرة الهجرة: فخورة بالإقبال على الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمصريين بالخارج سجلوا ملحمة تاريخية



أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فخرها بالتوافد الكبير على لجان التصويت بأول ساعات التصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأكدت الجندي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنها حرصت على الوفود للتصويت بأول ساعة لفتح اللجان بالانتخابات الرئاسية لتعبر عن تقديرها لهذا العرس الديمقراطي الجميل، ولتكون قدوة لكل مصري يحب وطنه بدعوى واضحة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج سجلوا ملحمة تاريخية بالانتخابات بالخارج من خلال حرصهم على إتمام العملية الانتخابية بكل ما يتطلبه الأمر من تواجد ونظام ومساعدة ومحبة تجاه بعضهم بالخارج.



وحرصت وزيرة الهجرة على تحية المواطنين أمام اللجان والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والكبار في مشهد بهيج يعبر عن المشهد الديمقراطي.



جاء ذلك على هامش حضور السفيرة سها الجندي إلى مدرسه مصطفى كامل الاعدادية بنين بمساكن شيراتون للإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



فيما فتحت لجان الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ ، بمنطقة مصر الجديدة،في تمام التاسعة صباحًا أبوابها لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن، .





تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.