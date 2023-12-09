ننشر حيثيات المؤبد بحق تاجر المخدرات في التجمع

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.

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وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه واثناء قيام النقيب الضابط بإدارة تأمين القاهرة بأداء عمله بتاريح 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس وتحديداً الحي الثالث استوقفه أحد المارة.

وأنهى إليه أن المتهم يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العامة فتوجه إليه حيث يوجد وما أن شاهده المتهم حاول الفرار.

وأثناء ذلك ألقى علبة سجائر حمراء اللون، وأمكن ضبطه وتبين أن العلبة بداخلها 3 قطع بنية اللون كبيرة الحجم تبين بعد الفحص أنها لجوهر الحشيش المخدر.

وعثر مع المُتهم على مبلغ مالي قدره 1200 جنيه، ونصل معدني ذو وجهين، وبمواجهته أقر بالإحراز للجوهر المخدر بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض يستخدمه في تقطيعه والدفاع والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل عليها، وعلى صحة إسنادها إلى المُتهم بناء على شهادة الضابط بأنه انتقل لمحل تواجد المتهم لإبلاغه من أحد المواطنين بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وما أن أبصره المُتهم حتى قام بالفرار، وألقى حاوية لفافات تبغ بالتقاطها تبين أن بداخلها 3 قطع لجوهر مخدر، وعليه قام بتفتيشه وعثر معخ على سلاح أبيض نصل معدني ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ الماي حصيلته، وأن السلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والدفاع.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس- عثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وثبت أن علبة السجائر تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جم_(اثني عشر جراماً وخمسة وخمسون سنتيجرام) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وحيث أن المُتهم قد أنكر في تحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه، وبجلسة المحاكمة لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، والمحكمة في هذا الشأن يطمئن وجدانها لأدلة الثبوت المتقدم ذكرها.

وترى أنها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام في حق المتهم، وحيث أنه لما كان ما تقدمه جميعه فإنه يكون قد ثبت يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم ما نُسب له.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.