جرائم السرقة ما بين النشل والسطو المُسلح..كيف ينظر القانون لها؟

يتوقف مُتابعو أخبار الجرائم في مصر كثيراً حول المُسميات المُتعددة لجرائم السرقة في المجتمع وكيف تتعدد الوقائع التي تندرج تحت هذا النوع من الجرائم.

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فوقائع السرقة المُختلفة تتنوع بدايةً من النشل مروراً بسرقة المنازل والسرقة بالإكراه في الشوارع والطرق العامة وصولاً لجرائم السطو المسلح الذي يقع على رأس القائمة.

تعريف السرقة في اللغة

وتُعرف السرقة في اللغة على أنها أخذ ما هو مملوك للغير خفية بدون رضاه بنية التملك، وتُعد السرقة من أشد الوقائع التي يحظى القائم بها بإزدراءٍ في الثقافة العربية منذ بداية البشرية.

كيف يُفرق القانون بين جرائم السرقة المُختلفة ؟

وبالنظر للقانون فإن جريمة السرقة تقوم في حق مُرتكبها بتوافر القصد الجنائي في الفعل المؤثم بعلمه وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير دون رضاه بنية تملكه.

وتختلف السرقة العادية عن السرقة بالإكراه، فالواقعة قد تتم عن طريق الغفلة ولكن إذا اقترن بها ظرف الإكراه فإن ذلك يعني أن أحد أدوات الإكراه تم استخدامها من أجل سرقة المجني عليه.

وبالنظر في مسألة الإكراه فإنه يتعلق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم من أجل إتمام جريمة الاستيلاء على الشيء المختلس.

ويقول في هذا الشأن الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن جرائم السرقة بالإكراه تختلف عن جرائم السرقة العادية في مسألة استخدام السلاح (سلاح أبيض أو ناري) من أجل انتزاع شيء يحوزه المجني عليه.

وتتراوح عقوبة السارق ما بين الحبس وصولاً للسجن المُشدد بمُراعاة ظروف الواقعة، فإذا اقترنت جريمة السرقة بظرف مُشدد مثل كون المجني عليه طفل صغير أو امراة تُصبح العقوبة أشد.

وأشار الخبير القانوني في هذا الصدد إلى أن جرائم السطو المسلح يكون الجاني فيها مُستهدفاً كيان كبير مثل شركة مثلاً، ويكون القائم بها تشكيل عصابي على سبيل المثال.

وأكد في هذا الصدد أن عقوبة السرقة بالإكراه يُمكن أن تترواح بين 7 سنوات والمؤبد، وفي حالة اقتران الواقعة بجريمة إنهاء حياة على سبيل المثال فإن العقوبة قد تصل لحد الإعدام.