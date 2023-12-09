السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023"

مشاركة جامعة القاهرة
مشاركة جامعة القاهرة

شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في افتتاح فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة. 

انطلاق مؤتمر الدراسات العليا للبحوث الإحصائية في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تحث منسوبيها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

وانعقد المعرض فى الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر 2023، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع التربية العسكرية / قوات الدفاع الشعبي. 

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها جامعة القاهرة لطلابها إلى المعارض والمشروعات القومية والتنموية الكبرى لاطلاع الشباب على ما يتم تنفيذه في مختلف المجالات.

جامعة القاهرة تحرص على تعريف الطلاب بالإنجازات الوطنية

طالبات جامعة القاهرة 

وقال الدكتور محمد الخشت إن جامعة القاهرة تحرص على تنظيم وتفعيل العديد من الزيارات الميدانية لطلابها إلى المعارض الكبرى والمشروعات القومية والتنموية التي يُجرى تنفيذها بهدف تنمية الوعي القومي للطلاب، واطلاعهم على ما تم إنجازه  على أرض الواقع، وتعريفهم بالجهود في البناء والتنمية والإنجازات العديدة التي يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات.

جدير بالذكر أن معرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2023" يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وحضر المعرض العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى حظى بشهرة عالمية فى مجاله.

مشاركة طلاب جامعة القاهرة 

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم: تسليم 14 ألفًا و940 فصلًا ضمن مشروع "حياة كريمة"

فتح باب التقدم لمنح دراسية في الجامعات الأمريكية

وزير التعليم العالي: إعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق الأمن القومي

وزير التعليم العالي يفتتح ندوة "تحديات الأمن القومي" بجامعة عين شمس

رئيس جامعة حلوان يستعرض الإنجازات بمؤتمر "مصر السيسي"

معهد بحوث الإلكترونيات يبحث فرص التعاون المشترك مع نادي أعضاء هيئة البحوث

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2024

ورشة عمل مجانية عن الترجمة التحريرية في جامعة عين شمس 

الجريدة الورقية