الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم بمدرسة شبرا الثانوية في الانتخابات الرئاسية

الشرطة تساعد كبار
الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

حرصت عناصر الشرطة بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج، على مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ذلك للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

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صور.. توافد المواطنين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

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لجان العمرانية والهرم تفتح أبوابها أمام المواطنين في أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024

 يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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