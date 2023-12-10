توافد المواطنين على لجان القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية بمختلف مدن وقرى ومراكز محافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال الناخبين، فى أول أيام عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى جو من الهدوء وسط تواجد أمنى مكثف، وحضور كبير للمواطنين أمام اللجان، وتم البدء فى عملية التصويت.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

حيث انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة القليوبية حوالي 3 ملايين و 512 ألف و 682 مواطناً يصوتون في 484 لجنة فرعية منها عدد 9 لجان للمغتربين، تشرف عليها 16 لجنة عامة و 365 مركزاً انتخابيا.