الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات الرئاسة.. تأخير فتح لجان الاقتراع بمدرسة شبرا الثانوية بروض الفرج

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج تأخير مايقرب من نصف ساعة في فتح أبوابها وذلك مع تكدس وازدحام المواطنين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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اليوم.. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية

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توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمدينة نصر أول أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

 جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

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