انتظام سير عملية التصويت بأول ساعة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤



تشهد اللجان الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الاعدادية بمساكن شيراتون بمصر الجديدة انتظام لعمليات التصويت بأول ساعة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



فيما يقوم مسئولو اللجان بالحرص على تنظيم صفوف الناخبين، وتسجيل أسمائهم داخل الكشوف، فضلًا على الحفاظ على سرية الانتخاب بدخول الناخب منفردًا داخل الكردون الخشبي للتصويت، ومن ثم وضع أحد أصابعه بالحبر السري عقب انتهاء عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤



وفتحت لجان الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، بمنطقة مصر الجديدة،في تمام التاسعة صباحًا أبوابها لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.



وشهدت العملية الانتخابية بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية.



تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.





لجان مصر الجديدة تفتح أبوابها أمام الناخبين بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤



فتحت لجان الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، بمنطقة مصر الجديدة، أبوابها لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين جميع المقار ومحيطها من قِبل قوات الأمن.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.