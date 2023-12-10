فتح اللجان الانتخابية في الموعد المحدد بأول أيام الانتخابات الرئاسية برمسيس

فتحت اللجان الانتخابية بمنطقة رمسيس صباح اليوم الأحد أبوابها في الموعد المحدد لها في التاسعة صباحًا لاستقبال المواطنين وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وسط تكثيف أمني لتأمين سير العملية الانتخابية ومنع اندلاع أي أحداث شغب قد تحدث تعكر صفو الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



