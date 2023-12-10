انتشار أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالقليوبية

شهدت اللجان الانتخابية، لمحافظة القليوبية، تكثيفًا أمنيًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت قوات الأمن أمام اللجان لتأمين القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية فضلًا عن تأمين الناخبين وحماية اللجان.

كما تم الدفع بسيارات تدخل سريع وعمل حواجز مرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لتسهيل سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الناخبين.

وتشهد محافظة القليوبية اليوم الأول الانتخابات الرئاسية 2024،المقررة لها فى أيام 10-11-12 ديسمبر الحالي بـ 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا، على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

فيما بدأ توافد المواطنين على لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم.