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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد.. شبورة وأمطار انتخابات الرئاسة 2024.. تكثيف أمني بمحيط اللجان الانتخابية للوافدين بمحطة مصر
الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل فتح الصناديق .. المواطنون يتوافدون على اللجان الانتخابية في الشروق

بوابة الوفد الإلكترونية

 احتشد عشرات المواطنين، أمام مدرسة الشهيد ياسر جنيه بالشروق، قبل بدء فتح صناديق الانتخابات الرئاسية.

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انتخابات الرئاسة 2024.. تكثيف أمني بمحيط اللجان الانتخابية للوافدين بمحطة مصر

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اليوم.. إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية

 وتنطلق اليوم الأحد في التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، في 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالى 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية

ويحق لحوالى 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة البيانات الناخبين. وتجرى الانتخابات الرئاسية أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي تحت إشراف قضائى كامل، يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية، وتشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا. 

كما حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.

 ويتنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.


 

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