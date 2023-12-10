انتخابات الرئاسة 2024.. تكثيف أمني بمحيط اللجان الانتخابية للوافدين بمحطة مصر

كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية للوافدين بمحطة مصر برمسيس صباح اليوم الأحد بالتزامن مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم، وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الانتخابات.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث ينافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

الانتخابات الرئاسية

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.



