قاهر الكبار.. أستون فيلا يتلاعب بصدارة البريميرليج

على عكس السنوات الأخيرة، يقدم أستون فيلا واحدة من أفضل انطلاقته في البريميرليج، جعلت الجميع يسلط الأضواء عليه ويصفه بقاهر الكبار بالنظر إلى نتائجه والمستويات التي يقدمها هذا الموسم.

أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، يتلاعب بكبار البريميرليج ويتحكم في الصدارة، إذ أوقف قطار انتصارات أرسنال وأبعده عن القمة، ومنحها إلى ليفربول.

قاهر الكبار..

واصل أستون فيلا عروضه المميزة هذا الموسم بانتصار ثمين على أرسنال بهدف على ملعب فيلا بارك، جعله يعطل أحلام الجانرز المتطلعة لاستعادة لقب البريميرليج الغائب منذ سنوات.

لم يكن أرسنال هو الوحيد الذي تجرع الخسارة من أستون فيلا، إذ تضم قائمة الضحايا مانشستر سيتي المدجج بالنجوم، وكذلك توتنهام وتشيلسي ووست هام يونايتد.

ولم يتجرع أستون فيلا الخسارة سوى في 3 مباريات حتى الأن أمام نيوكاسل وليفربول ونوتنجهام فورست، ولم يتبق من الكبار سوى مانشستر يونايتد حيث من المنتظر أن يستقبل ملعب أولدترافورد مباراة الذهاب في نهاية الشهر الجاري.

صحوة أستون فيلا هذا الموسم لم تجعله فقط يتلاعب بصدارة البريميرليج وحسب وإنما أصبح يشكل تهديدًا للكبار كونه أحد المنافسين على اللقب، إذ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين على ليفربول المتصدر.

أستون فيلا خاض 16 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم جمعهم خلالهم 35 نقطة، وكان الفوز من نصيبه في 11 مباراة وتعادل في اثنين وتلقى الخسارة في ثلاثة أخرين.

نتائج أستون فيلا جعلته يحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق على مدار تاريخه الممتد لنحو 149 عاما، حيث سجل 15 انتصارا على ملعبه “فيلا بارك” في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويشكل الجانب الهجومي أقوى أسلحة أوناي إيمري مع أستون فيلا حيث يعد ثاني أكثر الفرق على المستوى التهديفي بواقع 35 هدفا، وبفارق هدف واحد عن ليفربول ومانشستر سيتي، في حين استقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة زريينيسكي موستار ممثل البوسنة والهرسك، يوم الخميس المقبل، لحساب منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.