بتر ساق الممثل النيجيري إيبو بعد معاناة من المرض

أعلنت أسرة الممثل الكوميدي النيجيري جون أوكافور، المعروف باسم السيد إيبو، الذي نقل إلى المستشفى قبل بضعة أسابيع تم بتر إحدى ساقيه.

وقالت الأسرة، إن إن ساقه بترت لإنقاذ حياته، لم يكن أمام الأطباء خيار سوى قطع الطرف "لإبقائه على قيد الحياة" ، كما جاء في بيان على صفحته على Instagram.

وأضافت العائلة، "نريد أن نقدر كل من جاء من أجل والدنا، إن القول بأننا ممتنون هو بخس ، والرب الصالح فقط هو الذي يمكن أن يشكركم جميعا بما يكفي على كل مساعدة قدمتموها ، "اقرأ جزءا من البيان.

واستمر البيان في الكشف عن أن الممثل خضع لسبع عمليات جراحية ناجحة، ولكن لإبقائه على قيد الحياة وزيادة فرصه في الشفاء ، كان لا بد من بتر إحدى ساقيه. لقد كان هذا التطور صعبا علينا جميعا ، لكن كان علينا قبوله كواقع جديد لأبي لإبقائه على قيد الحياة ".

وواصلت الأسرة طلب المساعدة :" من فضلك ، ما زلنا نطلب الدعم من النيجيريين ذوي النوايا الحسنة ، حيث لا يزال الأب حساسا للغاية في هذه المرحلة ، ويحتاج إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها."

وقدمه الشكر قائلين «شكرا لكم جميعا، عائلة أوكافور ممتنة ونحن لا نعتبرك أمرا مفروغا منه. في الوقت المناسب ، سيعترف الأب شخصيا بكل من دعمه خلال هذه الفترة بمجرد أن يكون مستقرا ".

في منتصف أكتوبر ، شارك الممثل مقطع فيديو يناشد المساعدة.

ولعب أوكافور (62 عاما) دور البطولة في عشرات أفلام نوليوود بما في ذلك "كيزيا" و"9 زوجات" و"السيد إيبو" في لندن.

ولم تكشف عائلته عن سبب المرض الذي أدى إلى بتر ساقه.