ضياء رشوان يحذر من تصفية القضية الفلسطينية وتهديد أمن مصر (فيدديو)

حذر الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من تصفية القضية الفلسطينية، على حساب الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن أي نوع من الإخلال بأمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، يمس أمن الإقليم كله وأمن الإقليم يمس الأمن العالمي، ومن يريد أن يشعل العالم فعليه أن يخطو تلك الخطوة.

وأضاف "رشوان"، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، السبت، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة ومن يريد أن ينصح أمريكا وإسرائيل فعليه أن ينصحهما حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وإنهاء هذه الممارسات على الأرض.

جيش الاحتلال يعاني في غزة

وأوضح أن الوضع الميداني العسكري بالنسبة لجيش الاحتلال يسوء يوماً بعد آخر، واليوم أعلن عن 5 آلاف جريح منهم 2000 معاق، ومنهم 100 أصيبوا بالعمى، ومن ثم الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية وعليه أن ينجو وأن ينجي المنطقة من أي جنون في تصرفات أكثر سوء مما يقومون به الآن.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن شيء نهائي أو محدد بشأن حدوث هدنة إنسانية، لكن هناك جهوداً بذلت في الفترة الماضية مع الشريكين القطري والأمريكي أسفرت عن زيادة كميات الوقود التي تدخل لغزة، وهناك سعي لزيادة كميات المساعدات الإغاثية بدخولها معبر "كرم أبوسالم" لتوفير الوقت.

رفض وقف إطلاق النار في غزة

أطلقت اليوم الولايات المتحدة الرصاصة الـ47 فى تاريخها ضد وقف المحارق الصهيوينة ضد الشعب الفلسطينى واستخدمت واشنطن حق الفيتو للمرة الخامسة منذ حرب الإبادة الجماعية أكتوبر الماضى فى قطاع غزة والـ47 ضد محاسبة الكيان الصهيونى منذ احتلال فلسطين خلال التصويت فى مجلس الأمن الدولى لوقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وصوت 13 عضواً فى مجلس الأمن لصالح مشروع قرار مقتضب قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطوة نادرة لتحذير المجلس المؤلف من 15 عضواً رسمياً من تهديد عالمى من الحرب المستمرة منذ شهرين.وطالب بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وزعم نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، «إن بلاده استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار؛ لأنه لا يدين حركة «حماس» ولا يؤكد حق «إسرائيل» فى الدفاع عن نفسها»

يأتى الرفض الأمريكى لوقف الحرب تزامناً مع دعم لا محدود بالأسلحة للاحتلال الصهيونى الذى يواصل إبادته الجماعية للشعب الفلسطينى فى القطاع والضفة المحتلة.