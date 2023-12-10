للكيتو| حضري ساندوتش البرجر بالخس بدون خبز

نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية التي يفضلها البعض لخسارة الوزن بشكل صحي وسليم، ويعتمد أساسها علي الامتناع عن الكربوهيدرات والنشويات الضارة مثل الخبز، وتبديلها بعناصر آخرى صحية، لذلك نقدم لك طريقة عمل ساندوتش برجر بالخس بدون خبز.

برجر للكيتو

طريقة عمل ساندوتش برجر بدون خبز

المقادير

- لحم البقر : نصف كيلو (مفروم ناعم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- كابوتشي : رأس

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطع حلقات)

- الخيار المخلل : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

طريقة التحضير

لتحضير لحم البرجر: في وعاء، ضعي اللحم المفروم وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف، واعجني المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

قسمي اللحم لكرات متساوية مع الضغط عليها حتى تتشكل أقراص دائرية الشكل.

في مقلاة غير لاصقة على النار، حمّي المقلاة واقلي أقراص البرجر لمدة 4 دقائق من كل جنب حتى النضوج.

لتقديم ساندوتش البرجر : في طبق ضعي أوراق من الخس أو الكابوتشي، ثم قرص البرجر الناضج، وشريحة جبن شيدر، وحلقات من الطماطم، والبصل الأحمر، والمخلل.

غطي المكونات بورقة خس أخرى، وقدميه فوراً.