مختار مختار: لا يوجد مبرر لضعف الأهلي البدني.. وتغييرات كولر سيئة

أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أنه لا يوجد أي مبرر للضعف البدني للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا أن تغييرات مارسيل كولر كانت سيئة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم شوطا أول رائعا أمام شباب بلوزداد ولكن كان ينقصنا التهديف"

وأضاف: "آخر ماتش الأهلي خاضه من أسبوع، يبقى ايه السبب في إن الأهلي ضعيف بدنيا؟"

وواصل: "الشوط الأول كان باين إن شباب بلوزداد خايف من النادي الأهلي لكن في الشوط الثاني الأهلي دخل شباب بلوزداد في اللقاء".

تغييرات كولر أمام شباب بلوزداد (سيئة)

يرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن تغييرات مارسيل كولر مدرب الأهلي أمام شباب بلوزداد كانت سيئة للغاية.

قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغييرات مارسيل كولر سيئة جدا أمام شباب بلوزداد ولم يصنع أي لاعب الفارق"

واختتم: "الأهلي تراجع أمام شباب بلوزداد بشكل كبير والأمر ظهر بشكل واضح على المستوى البدني".