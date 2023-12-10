أزمة جديدة بين بيكيه وشاكيرا تدفع بهما للمحاكم

تحدثت تقارير إعلامية عن اندلاع مشكلة جديدة بين جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا.

وأكدت التقارير أن هذه المشكلة يمكن أن تصل إلى المحاكم من أجل الوصول إلى حل للطرفين.

ويواجه اللاعب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة مشاكل مع شاكيرا بسبب عطلات أطفالهما المدرسية، بالإضافة إلى عدم تمكنهما من الاتفاق على بيع المنزل الذي يملكانه معا في برشلونة.

حيث يضغط بيكيه على شاكيرا للموافقة على بيع المنزل.

وهناك رغبة لدى لاعب برشلونة السابق للذهاب إلى أبعد مدى، حيث القضاء، بالإضافة إلى ذلك، فهو يطالب بمزيد من الأيام مع أطفاله.

وأعلن بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا في يونيو 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.