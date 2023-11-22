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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حلمي النمنم: الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحرب استنزاف

الدكتور حلمي النمنم
الدكتور حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الحرب على قطاع غزة عادت لتؤكد بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لن يُحل إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه. 

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حرب غزة تؤكد على ضرورة السعي بجدية للسلام سواء من خلال إنشاء دولتين، أو دولة واحدة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن منصور عباس زعيم الإخوان في إسرائيل لديه خوف من إعلان إسرائيل أنها دولة يهودية تمامًا، ومن ثم الطلب من المسلمين في إسرائيل الذهاب إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. 

 

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وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن هناك شواهد كثيرة على أن الصراع الفلسطيني ليس دينيًا بدليل حدوث 3 مظاهرات في أمريكا ضد الحرب على قطاع غزة ، خلاف اعداد مظاهرة داخل الاحتلال ضد الحرب على قطاع غزة. 

وأضاف النمنم أن مصر إذا أرسلت دبابات إلى قطاع غزة، فهذه القوات لن ينظر إليها على أنها قوات تحرير، ولكن سينظر إليها على أنها نوع جديد من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحدوث حرب استنزاف، فالاحتلال خرج من جنوب لبنان بسبب شن حزب الله حرب استنزاف عليه في السابق.

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