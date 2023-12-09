"دايموند موتورز" و"ميتسوبيشي" تحتفلان بكسر حاجز مبيعات ٦٠ ألف سيارة في مصر

أعلنت شركة دايموند موتورز الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشي موتورز كوربريشن اليابانية بكسر حاجز مبيعات ٦٠،٠٠٠ سيارة ميتسوبيشي في مصر منذ بدأ الشراكة بين الشركتين في نهاية عام ٢٠١٠، وستقوم شركة دايموند موتورز وميتسوبيشي موتورز كوربوريشن بالاحتفال معاً بهذا الإنجاز الأسبوع المقبل وستقوم شركة ميتسوبيشي موتورز بتكريم شركة دايموند موتورز خلال هذا الاحتفال.

ومن المتوقع أن تجمع هذه الاحتفالية مجموعة متميزة من الحضور من مختلف الصناعات، ويتقدمها طلال أنور الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ورئيس مجلس إدارة شركة دايموند انترناشيونال موتورز، وعماد فليحان، رئيس مجموعة قطاع السيارات بمجموعة الملا والعضو المنتدب لشركة دايموند موتورز، و من شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن ماساتسوجو كوراهاشي، مدير عام ميتسوبيشي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويوتاكا يانو، رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالإضافة الى عدد من السفراء، والصحفيين، والمؤثرين الإعلامين، و الموزعين المعتمدين وموظفين شركة دايموند موتورز.

وتنافس شركة ميتسوبيشي موتورز في السوق المصري بعدة سيارات منهم السيارة إكليبس كروس SUV الرياضية والسيارة اكسباندر ذات السبع مقاعد والسيارة أتراج السيدان والسيارة ميراج الهاتشباك.

اكسباندر تتصدر

ووفقا لتقرير أميك " مجلس معلومات سوق السيارات " تحتل شركة ميتسوبيشي موتورز هذا العام المركز الأول بالسيارة ميتسوبيشي اكسباندر بحصة سوقية تبلغ 80%في فئة سيارات ذات السبع مقاعد MPV وتحتل شركة ميتسوبيشي موتورز هذا العام مراكز قيادية في السوق المصري و تبلغ الحصة السوقية لميتسوبيشي موتورز حتى شهر أكتوبر 6.5% من إجمالي السيارات الملاكي المصنعة بالخارج .

وتزود «اكسباندر» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، وتقدم السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية، دعمت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح امامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».