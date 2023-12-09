رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا

يدلي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الأحد، داخل لجنة المحجوب بركن فاروق.

كما يدلي عدد أعضاء مجلس الجامعة، وبعض إدارة الجامعة وبعض الطلاب المغتربين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتي ذلك تزامنا مع أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأنه يجب على كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم؛ لأن المشاركة واجب وطنى وحق دستورى، وتابع قائلاً "صوتك أمانة".

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر، غدًا الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 12 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.



وانتهت من مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 في 137 مركزا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة حول العالم، وتم إجراء التجهيزات اللازمة التي تضمن سير العملية الانتخابية.