جامعة دمنهور تخصص حافلات لنقل منتسبيها إلى لجان الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور إلهامى ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، تخصيص حافلات لنقل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في مختلف الإدارات والكليات من غير أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى لجان الوافدين على مدار الأيام المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الجامعة أن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى، بوصفها الإستحقاق الدستوري الأهم لترسيخ مبادئ الديمقراطية وإستقرار الدولة والمحافظة على أمنها، داعيًا جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في الإنتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية.

وأشارترابيس إلى الجهود التى بذلتها الجامعة ، خلال الفترة الماضية بوصفها ركنًا أساسيًا من أركان التنمية، حيث نفذت سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بجميع الكليات للحث على المشاركة الإيجابية، وكذا تم توفير الدعم الكامل لتسهيل عملية التصويت في الإنتخابات والسماح لجميع العاملين بالخروج المبكر ساعتين قبل مواعيد الإنصراف الرسمي للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة تضم 24 لجنة للوافدين بينهم 3 لجان فى مركز دمنهور تقع مقراتهم فى مدرسة الأبعادية الثانوية وموقف دمنهور العمومى، ومحطة قطارات دمنهور.