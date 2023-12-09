أخطر 3 ممارسات يومية تدمر الجهاز المناعي.. أطباء يحذرون

الجهاز المناعي يحارب الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، وهو مكون من أعضاء وخلايا وبروتينات مختلفة، فهناك نوعان من المناعة، الفطرية، وهي أجهزة الدفاع التي نولد بها، والمكتسبة، وهي ما يتطور عندما يتعرض الجسم للميكروبات.

ممارسات تدمر الجهاز المناعي

وفي هذا الصدد، يحذر الأطباء من أن انخفاض المناعة قد يحدث بسبب حالات لا يمكنك التحكم فيها، مثل مرض السكري أو تناول أدوية معينة، كما أن هناك بعض السلوكيات التي قد تدمر الجهاز المناعي وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقًأ لما ذكره موقع WebMD الطبي.

ممارسات تدمر الجهاز المناعي

1- اضطراب النوم

عدم الحصول على نوم كاف قد يكون له عدد من العواقب، بما في ذلك على الجهاز المناعي، حيث يعرضنا الأمر للفيروسات والجراثيم الضعيفة، كما يمكن أن تجعل من الصعب علينا التعافي منها، لأن الجسم أقل قدرة على إنتاج خلايا وبروتينات مقاومة للعدوى، ويطلق الجسم فقط البروتينات التي تساعد جهاز المناعة والتي تسمى السيتوكينات أثناء النوم.

2- الشعور بالقلق والتوتر

مجرد التفكير في القلق قد يضعف استجابتك المناعية في أقل من 30 دقيقة، لذا فكر في ما يمكن أن يفعله التوتر المستمر بقدرتك على صد الفيروسات.

3- التدخين

التدخين أمر محظور إذا كنت تريد تجنب الإصابة بالمرض، لأن التبغ قد يضعف قدرة الجسم على محاربة الجراثيم، كما أن للتدخين الإلكتروني نفس التأثير أيضًا، حيث تطلق السجائر الإلكترونية مواد كيميائية أخرى تضعف المناعة.