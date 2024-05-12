وظائف خالية للمصريين في السعودية.. رواتب مجزية

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بأسعار مجزية، إذ تعلن وزارة العمل كل فترة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة مع القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل للمصريين بالمملكة العربية السعودية.

التخصصات المطلوبة:

"طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان".

الشروط

الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 47 سنة، وقبول العمل مع الجنسين.

فرص عمل للمصريين بالسعودية

يبدأ الراتب من 18000 ريال، ويكون ذلك بحسب الخبرة، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وتوفير سكن للعاملين المغتربين، وإتاحة وسائل الانتقال، ووجود إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتوفير تذكرة سفر مجانية كل عام، على أن تكون مدة العقد عامين.

وتقوم وزارة العمل هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر إلى الخارج، لتوفير كافة الفرص للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج.

وقت التقديم

من المقرر أن يكون التقديم لمدة 10 أيام، في خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري، على أن يتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل، الكائنة بمقر الوزارة القديم في «3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة».

خطوات التقديم على فرص العمل بالسعودية

-إرفاق سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية للمتقدم.

-إرفاق صورة من جواز سفر ساري.

-إرفاق صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة .