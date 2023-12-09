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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متظاهرين يحتشدون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

المتظاهرين مسيراتٍ
المتظاهرين مسيراتٍ في العاصمة البريطانية

نظّم آلاف المتظاهرين مسيراتٍ في العاصمة البريطانية لندن اليوم  تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرضون لها، حيث طالب المتظاهرون البريطانيون بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتأتي مظاهرة اليوم بعد فشل مجلس الأمن الدولي مساء أمس  في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم أن الغضب من فشل بريطانيا في دعم قرار وقف إطلاق النار في غزة كان واضحاً اليوم /السبت/ في شوارع لندن، حيث تجمعت الحشود الضخمة للتعبير عن قلقها بشأن إراقة الدماء المستمرة في القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن المسيرة بدأت في العاصمة لندن في منتصف النهار، ثم توقفت عند ساحة البرلمان في وقت لاحق في طريق يمر عبر كاتدرائية القديس بولس ومنزل سومرست.

وكان 13 من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة قد صوتوا أمس لصالح الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

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