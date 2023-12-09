راحة في الزمالك بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.