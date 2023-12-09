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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيشو يُتوج بذهبية بطولة فنلندا الدولية للمصارعة الرومانية

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ التهنئة القلبية إلي محمد ابراهيم كيشو، بعد تتويجه بذهبية بطولة فنلندا الدولية للمصارعة الرومانية، وتغلبه علي بطل كازاخستان 9-1.


أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية، وعن كثب استعداد لاعبي مصر في الألعاب الفردية والجماعية؛ لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

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