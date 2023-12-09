كيشو يُتوج بذهبية بطولة فنلندا الدولية للمصارعة الرومانية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ التهنئة القلبية إلي محمد ابراهيم كيشو، بعد تتويجه بذهبية بطولة فنلندا الدولية للمصارعة الرومانية، وتغلبه علي بطل كازاخستان 9-1.



أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية، وعن كثب استعداد لاعبي مصر في الألعاب الفردية والجماعية؛ لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.