«المصرية للتمويل الإسلامى» تنظم برنامجاً تدريبياً حول الصكوك وآليات تطبيقها

17 مستفيداً

تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى خلال الأيام القليلة القادمة برنامجا تدريبيا، حول الصكوك الإسلامية وآليات تطبيقها.

قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن البرنامج التدريبى يقام على 4 أيام، بواقع نحو 15 محاضرة، وبمشاركة 17 مستفيداً.

أضاف د. البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن البرنامج يسهم فى العمل على رفع كفاءة العاملين بسوق الأوراق المالية، والقطاع المصرفى.

أشار إلى أن الصكوك تعد واحدة من المنتجات التمويلية الإسلامية، وتحرص الجمعية على التوسع بهذه المنتجات التى تقدم إضافة لسوق الأوراق المالية.

كما أشار إلى أن الشركة تخطط خلال الفترة القادمة أيضاً على إعداد الاستراتيجية، والخطة المتكاملة لبرامج التدريب خلال عام 2024.

تعمل الجمعية على تحقيق مستهدفاتها، بتقديم الدعم للطلاب والباحثين، فى التمويل الإسلامى، وزيادة التوعية فى السوق، وأيضاً استقطاب الخبرات الدولية، والتجارب فى السوق المصرى.