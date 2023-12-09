القسام: مجزرة جديدة للاحتلال بعد قصفه عمارة سكنية تأوي نازحين في جباليا

أعلنت شبكة القسام الإعلامية، أن الإحتلال ارتكب مجزرة جديدة بشعة بعد قصفه عمارة سكنية، لآل أبو وردة في جباليا تأوي عدداً كبيراً من النازحين.

وأوضحت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال، بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس عبر حسابها: "قصفنا تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107".

وقال رئيس الموساد الأسبق تمير باردو للقناة 12، :"ربما سننجح في استعادة أسير أو اثنين في عمليات نوعية لكن لن نتمكن من استعادتهم جميعا، وقد نخسر جنودا في عمليات التحرير".