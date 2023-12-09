تشغيل تجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ

أطلق محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، و عمرو البشبيشى، نائب المحافظ السبت، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام .

وأجرى محافظ كفرالشيخ، تجربة عملية حية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والأجهزة التنفيذية تابع خلالها الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية إستعداداً للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها في 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجارى، لافتاً إلى جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة.