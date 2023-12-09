إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها: رفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية

رفعت إدارة الازمات والكوارث بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ابراهيم راجح حالة الطوارئ القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق غدا .

وقال الدكتور ابراهيم راجح، إنه تم رفع حالة الجاهزية والطوارىء للتعامل السريع مع اى مواقف، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان محافظة القليوبية تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور

ودعا الدكتور ابراهيم راجح مدير إدارة الازمات والكوارث أبناء مصر للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية غدا لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها

كما أعلنت مستشفيات بنها الجامعية رفع درجة الأستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، أنه اعتبارا من اليوم تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع اقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ استعدادا للإنتخابات الرئاسية وأخذ الأحتياطات اللازمة.

شدد الدخاخنى على تواجد جميع الأطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين بمختلف الاقسام والوحدات والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشاعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.