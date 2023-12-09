رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا للانتخابات الرئاسية

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، رفع درجة الأستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وتعليمات الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها أنه اعتبارا من اليوم تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع اقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ استعدادا للإنتخابات الرئاسية وأخذ الأحتياطات اللازمة.



وشدد الدخاخنى، على تواجد جميع الأطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين بمختلف الاقسام والوحدات والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشاعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.