فريق من وزارة الصحة يتابع عدد من المستشفيات بالفيوم

قام فريق من الإدارة العامة للترصد و الوبائيات بوزارة الصحة بزيارة لمحافظة الفيوم، لمدة 3 ايام بقيادة الدكتورة هناء ابو السعود وتحت اشراف ادارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية اجتماعا لفرق الترصد و الوبائيات بالمديرية والادارات والمستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة مروة مرسى مسئول الترصد و الوبائيات بالمديرية، والدكتورة رنا عماد الدين مسئول الترصد المبنى على الحدث، وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بناءا على توجيهات الدكتورعمرو قنديل - مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة.

اجتماع مع الاطباء والصيادلة والتمريض

وحضر الاجتماع 50 من الاطباء و الصيادلة و التمريض والمراقبين الصحيين بالمديرية و الإدارات والمستشفيات وقد عقد الاجتماع بقاعة مستشفى الرمد بالتنسيق مع الدكتورة حنان الجارحى -مديرة المستشفى والدكتورة اسماء شريف -مدير ادارة التدريب.

وقام فريق الوزارة بالمرور لمدة يومين على ادارة بندر الفيوم والمستشفى العام ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر وادارة ومستشفى طامية وادارة ومستشفى سنورس ومستشفى فيديمين وادارة ومستشفى ابشواى وادارة ومستشفى اطسا وادارة مركز الفيوم.

وفى اليوم الثالث عقد الاجتماع لمناقشة ومراجعة مؤشرات الأداء لأعمال الترصد وعرض آخر التحديثات والاجراءات الوقائية وقد اوصى الاجتماع بتنشيط الترصد فى المستشفيات الخاصة والجامعية. وحضر الاجتماع من فريق الوزارة الدكتور هشام بسطاوى وايهاب محمد سامى.

ومن جهه أخرى قام الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على مستشفى الصدر للتعرف على الموقف الانشائى، حيث أن المستشفى تخضع لعمليات تطوير منذ 3 سنوات وتم الانتهاء من تطوير الادوار العليا وباقى الدور الارضي وبه الاستقبال ومكاتب الادارة والعيادات الخارجية.

والتقى وكيل وزارة الصحة وفريق إشراف المديرية مديرة المستشفى الدكتورة الاء مصطفى وعقد اجتماعا مع المهندسة هبة سعد من الشركة المسئولة و المقاول للتعرف على موعد انتهاء الاعمال وموعد التسليم وذلك بحضور الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجى والدكتورمحمد عبد الله -مدير المستشفيات و الطوارئ والدكتورهانى تاج الدين -مدير التخطيط ونيسان عبد المنصف -مديرة الخدمة الاجتماعية الطبية والدكتورمصطفى حمزة -مسئول الرقابة الداخلية والدكتور احمد جويلى -مسئول قوائم الانتظار والدكتوة صبا محمد -عضو المكتب الفنى .

و قام "العشماوى" بجولة تفقدية بالدور الارضي زار خلالها الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية ومكتب المدير والمكاتب الادارية و الصيدلية وابدى بعض الملاحظات واعطى مهلة للشركة للانتهاء منها .

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