أمن أسيوط يضبط 43 قضية حيازة سلاح ناري و6 قضايا تهريب المخدرات

حققت مديرية أمن أسيوط نجاحاً في القبض على عدد كبير من المجرمين وتفكيك عدد من الشبكات الإجرامية خلال حملة أمنية مكثفة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية استكمالًا لجهود السلطات في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام في المحافظة.

حيث تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد 43 قضية حيازة سلاح ناري، حيث تم العثور على 19 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و2 طبنجة و19 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتمت القبض على 43 متهمًا، ومن بينهم 31 شخصًا معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 6 قضايا تهريب المخدرات، حيث عثر على 4600 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو والأفيون، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. تم اعتقال 6 متهمين، ومن بينهم 5 شخصيات ذات خلفية جنائية.

خلال الحملة، تم تنفيذ عدد 346 حكم قضائي مختلف، تشمل مختلف التهم المنطوي عليها القانون، بما في ذلك جرائم القتل والسرقة والاحتيال والتزوير وغيرها من الجرائم المنوعة.

تهدف هذه الحملة التي تنفذها مديرية الأمن في أسيوط إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتطهير المدينة من الجريمة. وتأتي هذه الجهود ضمن العمل الدؤوب للسلطات المختصة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية. ويشكل تحقيق هذه النتائج الإيجابية إنجازاً فريداً لمديرية الأمن وتعزز الثقة في قدرتها على التصدي للجريمة وحماية المواطنين.