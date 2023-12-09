السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| القسام تقتل ابن شقيقة عضو كابينيت الحرب بعد يومين من استهداف نجله

رئيس الأركان السابق
رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت

أعلنت كتائب القسام، مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال ما يرفع عدد قتلاه المعلن عنه إلى 10، وضمن القتلى ابن شقيقة عضو "كابينيت الحرب" ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، وذلك بعد يومين من مقتل نجله في نفق مفخخ.

 

وأوضحت القسام عبر حسابها الرسمي، : "تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة صهيونية بعبوة ثاقب، واستهداف 3 دبابات بقذائف التاندوم في حي الشجاعية شرق غزة".

 

كما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ابن شقيقة غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب بالكيان الصهيوني ورئيس الأركان السابق.

 

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