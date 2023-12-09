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السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي..موقف النني

اَرسنال
اَرسنال

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث اَرسنال عن تحقيق الفوز خلال مواجهة أستون فيلا، وذلك لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما نجح ليفربول في تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد الفوز على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا
حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس، أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل اَرسنال أمام أستون فيلا

يحتل اَرسنال وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 36 نقطة، بينما يحل أستون فيلا في المركز الثالث بـ 32 نقطة، مما يجعل المباراة تتسم بالقوة والإثارة والندية.

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