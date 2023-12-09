متحدث الصحة في غزة: القطاع الطبي انهار تمامًا

قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن القطاع الصحي منهار تماما في غزة.

وطالب القدرة بخروج مظاهرات غدًا في أنحاء العالم لرفض عدوان الاحتلال على القطاع الطبي في غزة.

وشدد الناطق باسم صحة غزة، على ضرورة المجتمع الدولي تجريم استخدام الاحتلال سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية.

وطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وتوفير طواقم طبية للتعامل مع الأزمة في القطاع.

ولفت أشرف القدرة إلى أن الآلية الحالية لإخراج الجرحى من القطاع لا تلبي الحد الأدنى والعشرات منهم يستشهدون بسبب التأخير.