الكشف عن العلامات التحذيرية لمرض السكري من النوع الأول

مرض السكري من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويرجع حدوثه إلى حقيقة أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين ونتيجة لذلك تتوقف الغدة عن إنتاج الأنسولين الضروري لتوزيع السكر، ويصبح مرضى السكري من النوع الأول معتمدين على تلقي الأنسولين الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابة بمرض السكري من النوع الأول تعني أن الأشخاص المصابين بهذا المرض يجب أن يأخذوا في الاعتبار العديد من العوامل للحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز في الدم: إن التحكم في الطعام والنشاط البدني ومستويات التوتر له أهمية كبيرة بالنسبة لهم.

وفي شرح الفرق بين مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، لاحظ الخبراء: في مرضى السكري من النوع الثاني، ينتج البنكرياس الأنسولين، لكن الجسم لا يستطيع استخدامه بشكل فعال وفي مرضى السكري من النوع الأول، لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين.

وذكر الخبراء أن مرض السكري من النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي، في حين أن مرض السكري من النوع الثاني يحدث دائمًا تقريبًا بسبب جوانب نمط الحياة، أي وجود الكثير من الدهون في الجسم واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالأطعمة المصنعة، وخاصة الكربوهيدرات.

حدد الأطباء علامات تحذيرية لمرض السكري من النوع الأول:

كثرة التبول (بما في ذلك الاستيقاظ ليلاً للتبول).

زيادة العطش.

التعب المستمر، والضعف.

فقدان الوزن.

اضطراب في المعدة، والغثيان.

زيادة الجوع.

صداع.

عدم وضوح الرؤية.

التهيج والإثارة العاطفية.

وأكد الأطباء أن هذا النوع من مرض السكري يمكن تشخيصه لدى كل من الأطفال والبالغين.