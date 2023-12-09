رأس سدر تنهي استعداداتها لاستقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أنهت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، استعداداتها لاستقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا وتستمر لمدة ٣ أيام ( ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ ).

وأكد المحاسب علي إبراهيم حمادة، جاهزية المدينة بكل قطاعاتها لاستقبال هذا الاستحقاق الرئاسي حيت تم توفير كل سبل الراحة للناخبين من توافر عدد من الخيام مزودة بوصلات كهربائية مؤمنة لتيسير عمل المتطوعين للتسهيل على الناخبين بالإضافة لتوفير محول كهربائي احتياطي لاستخدامه وقت الطوارئ وتوفير عدد ٤ كراسي لذوي الهمم وناشد رئيس المدينة الأهالي و المقيمين للمشاركة فى هذا الحدث الكبير واصفا مشايخ وعواقل وأهالي رأس سدر أنهم دائما وأبدا ما يصنعون الفارق في المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية.

وتقدم رئيس المدينة بشكره وتقديره لجهود أجهزة الأمن بكل قطاعاتها على حفظ الأمن، ومشايخ و عواقل المدينة القيادات الشعبية لتكاتفهم وتعاونهم الدائم مع الجهاز التنفيذي مما كان له أكبر الأثر في تبوء مدينة رأس سدر مكانة كبيرة ومتميزة دائما.

يشار أن مدينة رأس سدر تعد ثاني كتلة تصويتية في جنوب سيناء بعدد ١٥٧٧٩ ناخب مقسمين كالآتي: _

▪️مدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية ( ٢ لجنة سيدات ).

▪️ مدرسة رأس سدر الثانويه الصناعية العسكرية

( ٢ لجنة وافدين + ٢ لجنة رجال ).

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