راش مهنئا محمد صلاح بعد إنجازه التاريخي: أسطورة ليفربول

حرص أيان راش أسطورة ليفربول على تهنئة النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز بعد تحقيقه إنجاز تاريخي مع النادي.



وصل صلاح للهدف رقم 200 مع ليفربول في كافة المسابقات ليصبح لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا العدد من الأهداف.



بات صلاح خلف أساطير الريدز، إيان راش، روجير هانت، جوردون هودسون، وبيلي ليديل بعد وصوله إلى 200 هدفا مع ليفربول.



نشر راش صورة له مع محمد صلاح وكتب عليها: أهنئ صلاح على تسجيله الهدف رقم 200 لهذا النادي الرائع، متأكد أن لديه الكثير من الأهداف القادمة، يجب أن نشير بشكل خاص للتمريرة الحاسمة منه أيضًا التي جلبت الثلاث نقاط، "مو"، شخصية محترفة وأسطورة حقيقية لنادي ليفربول لكرة القدم، ياله من رجل.



ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 11 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وصافة هدافين البريميرليج، خلف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ 14 هدفا.

