وزير الرياضة يشيد بفوز مصر بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي في مدينة شرم الشيخ 2024، استمرارًا لكون مصر نموذجًا يحتذي به في العالم لاستضافة البطولات والأحداث الدولية والقارية.



قررت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز خلال اجتماعها بايطاليا؛ منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ أكتوبر 2024، وذلك على هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حالياً فى مدينة ريميني بإيطاليا، بمشاركة منتخب مصر.



وذكر الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عن شكره وتقديره للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكامل والمتواصل للرياضة المصرية عامة ولعبة الجُمباز بشكل خاص.





