مديرية أمن أسيوط تستعد لتأمين لجان الانتخابات الرئاسية بمدن المحافظة

أنهت مديرية أمن أسيوط الاستعدادات النهائية لتأمين لجان الانتخابات الرئاسية بمدن ومدن المحافظة تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط

صرح مصدر أمني أن اللواء وائل نصار مدير الأمن اجتمع مع مأموري ورؤساء مباحث المراكز والإدارات ومساعدي المدير، بحضور اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية واللواء محمد أبو سمرة رئيس فرع الأمن الوطني بالمحافظة، والعميد محمود أبو سالم وكيل الأمن الوطني، والعميد شريف أبو النجا رئيس فرع الأمن العام، وقيادات مديرية الأمن لوضع الخطط النهائية لتأمين اللجان الانتخابية

وتهدف هذه الخطط إلى ضمان سلامة وسير العملية الانتخابية في جميع قرى ومدن المحافظة. تضمنت الاجتماع مراجعة جميع الإجراءات الأمنية المتخذة للتأكد من سلامة اللجان والحفاظ على نظام الانتخابات.

وسيتم تعزيز التواجد الأمني بقرى ومدن محافظة أسيوط بوجود قوات الأمن والشرطة، بالإضافة إلى تدريب الضباط والأفراد على التعامل مع أي مواقف قد تحدث أثناء الانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير وسائل النقل للموظفين والمواطنين للتأكد من قدرتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة. ستعمل الحكومة أيضًا على تأمين اللجان بالمعدات الضرورية لضمان تجربة انتخابية سلسة وموثوقة.

تأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على التزام الحكومة بتسهيل عملية الانتخابات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية. يجب أن يتمتع جميع المواطنين بالثقة في قدرة الحكومة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على الأمن والنظام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع الجوانب الأمنية المتعلقة بتأمين عملية الانتخابات، بما في ذلك توزيع القوات الأمنية في جميع المناطق والمحافظات، وتعزيز الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الجميع.

وأوضح مصدر أمني رفيع المستوي أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية لضمان عملية الانتخابات تمت في أجواء آمنة وسلمية. وتشهد مديرية أمن أسيوط تنسيقًا وتعاونًا مكثفًا مع الجهات المعنية، بما في ذلك اللجان العليا للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، لتوفير بيئة آمنة للمواطنين أثناء إدلاء أصواتهم وضمان سلامة العملية الانتخابية بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية في أسيوط إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين، حيث تم توفير جميع الإمكانيات الضرورية لضمان سهولة ويسر في التصويت، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية الدقيقة في سياق التزام الدولة المصرية بتعزيز الديمقراطية وتوفير بيئة ملائمة لسير عملية الانتخابات. ومن المتوقع أن تكون الخطوات الأمنية الحالية مؤكدة للمواطنين أن عملية الانتخابات ستجري بشكل نزيه وعادل وسلمي، وسيتم ضمان حقوق جميع المواطنين للمشاركة في هذه العملية الحاسمة لمستقبل البلاد.