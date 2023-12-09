بالصور.. المقار الانتخابية بالقاهرة جاهزة لاستقبال الناخبين

ساعات قليلة وتنطلق الانتخابات الرئاسية2024 ، والتي تبداء صباح غداً الاحد، وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الثلاثاء 12ديسمبر

انتهت الأجهزة المعنية والامنية من تجهيز المقرات الانتخابية بالقاهرة وتوفير المناخ المناسب للعُرس الانتخابي لاستقبال الناخبين ، وأصبحت كافة المقار الانتخابية جاهزة بشكل جمالي وحضاري يليق بالحدث الهام، وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع ، وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن للتسهيل الادلاء بأصواتهم ، وعمل مظلات ومبردات مياه.

أعدت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية وتنظيمية متكاملة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ،بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية ، استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024 ،وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، من خلال خطة أمنية لاستقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .



نقل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، لكبار مساعديه، تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.



ارتكزت الخطة الأمنية على الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية، وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية , ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام، كما تتضمنت الخطة تكليف مفتشى المفرقعات بالمديرية بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان الانتخابية ومحيطها بصفة دورية، وانتشار رجال المرور بالشوارع والمحاور الرئيسية لتسير حركة المرور ومنع التكدسات .



أكد مدير أمن القاهرة على ضرورة الالتزام بتفقد جميع مقرات اللجان، وتنفيذ خطة التأمين لها على مدار الـ3 أيام خلال التصويت، وتأمين عمليات الفرز في الأوقات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، وذلك بمشاركة كل الأجهزة الأمنية بالمديرية.

قام اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء عمرو ابراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظة، بالمرور على المقار المقرر عقد اللجان الانتخابة بها ، والتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

كما تم التأكيد على كافة الخدمات الأمنية بأهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وسيكون لعناصر الشرطة النسائية دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية؛ حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.



تنطلق الأحد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وتستمر لمدة 3 أيام، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.



وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد فى لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتى بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg باستخدام الرقم القومى للناخب.